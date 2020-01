(ANSA) – DUBAI, 11 GEN – E’ morto a 79 anni Qabus bin Said al Said, sultano dell’Oman. Lo rende noto il palazzo reale omanita. “È con tristezza che il sultanato dell’Oman piange il nostro sultano Qabus bin Said, richiamato a Dio venerdì sera”, si legge in un comunicato diffuso dalla agenzia di stampa ufficiale Ona. Qabus ha governato il Paese della penisola araba per quasi 50 anni. Soffriva da tempo di una malattia che si pensa fosse un cancro al colon.