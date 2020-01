Sci: Cdm;gigante Adelboden,in testa l’azzurro De Aliprandini

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – L’azzurro Luca De Aliprandini e’ al comando in 1.12.25 dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm di Adelboden. Seguono – in una gara tiratissima con i primi 15 atleti compresi in un distacco di neppure otto decimi – lo svizzero Loic Meillard in 1.12.36 ed, ex aequo al 3/o posto in 1.12.38, il canadese Erik Read con il francese Mathieu Faivre . Trentino della Val di Non, 29 anni e atleta di buon livello, De Aliprandini ha una bella e molto ammirata sciata ma sinora e’ riuscito ad ottenere come miglior risultato solo un quarto posto proprio ad Adebolden nel 2018. Per l’Italia – con sole e neve compatta sulla famosa e difficilissima pista Kuenisbaergli, molto veloce e tutto un susseguirsi di dossi, diagonali e cambi di pendenza con un vertiginoso muro finale – c’e’ poi anche il bolzanino Riccardo Tonetti, buon 10/o con un ritardo da De Aliprandini di soli 51 centesimi. PIu’ indietro – dopo la prova dei primi 35 atleti al via – Manfred Moelgg in 1.13.68. Seconda e decisiva manche alle ore 13.30. (ANSA).