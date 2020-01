(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 11 GEN – Papa Francesco ha nominato Nunzio Apostolico in Francia mons. Celestino Migliore, finora Nunzio Apostolico nella Federazione Russa e in Uzbekistan. Mons. Migliore prende il posto di mons. Luigi Ventura. Il 17 dicembre scorso Papa Francesco aveva accettato la sua rinuncia all’incarico di nunzio apostolico in Francia. L’arcivescovo Ventura è sotto indagini da parte della magistratura francese per molestie sessuali. A far partire le indagini, le denunce di un paio di giovani funzionari del municipio di Parigi. A detta delle vittime le aggressioni si sarebbero verificate anche durante cerimonie ufficiali all’Hotel de Ville.