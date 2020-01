(ANSA) – MILANO, 11 GEN – Un escursionista è precipitato per un centinaio di metri, cadendo dal sentiero degli stradini ai Piani di Artavaggio, nel lecchese. Soccorso, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni, in coma e con traumi multipli. L’ultimo incidente risaliva a ieri, quando un altro escursionista di 47 anni di Asti era stato trovato morto sul Resegone dopo un volo di trecento metri.(ANSA).