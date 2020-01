A Riad in scena la forza delle donne nello show Leila

(ANSA) – RIAD, 11 GEN – Al King Fahd Stadium, che accoglie più di 30 mila persone, in scena il 16 gennaio (e in diretta sulla tv nazionale) “Leila, the Land of Imagination”, spettacolo senza precedenti in Arabia Saudita ideato e creato da Balich Worldwide Shows. Team tutto al femminile capitanato dalla Creative Director italiana Anghela Alò per celebrare una nuova generazione di donne in Arabia Saudita. Lo show chiude la Riyadh Season, il festival con più di 100 eventi artistici e sportivi, in 12 zone della capitale, che ha ospitato milioni di visitatori, grazie anche alle recenti aperture verso il turismo straniero. “Leila è il simbolo della nuova generazione femminile saudita che vive una realtà mutevole, in profondo cambiamento. Il concetto dello spettacolo potrebbe essere ripreso in un’unica frase: le linee del terreno e le linee della mano sono le stesse. Il futuro, che è alle porte, è nelle mani di Leila ma, per poterlo conoscere, ha solo bisogno di dare libero sfogo alla sua immaginazione” dice Anghela Alò. Lo show è costituito da 7 segmenti principali con performance di danza e teatro, ma anche numeri acrobatici, di parkour, videoproiezioni, film, ologrammi ed effetti speciali, sia acquatici che pirotecnici, che hanno coinvolto circa 500 artisti, 300 membri del team provenienti da 26 paesi diversi, oltre 90 ballerini, più di 600 costumi, 260 elementi scenici straordinari, musiche originali e produzioni video spettacolari. Nel team centinaia di professionisti sauditi, danzatori folcloristici e artisti locali. Il più giovane di tutti è un acrobata di 8 anni, giovane promessa del panorama saudita. Ma vede anche la partecipazione di artisti speciali come Samira Al Khamis, la prima ballerina saudita, lo scrittore saudita Youssef Al Mohaimeed, la cantante Amel Sdiri, il calligrafo Mohammed Khodr. Lo show verrà trasmesso dalla tv nazionale saudita dalle 20:30 ora locale. Su www.instagram.com/balichws/?hl=it il racconto social dalle 18:30 ora italiana. (ANSA).