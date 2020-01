(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Il Liverpool batte anche il Tottenham, a Londra, e continua la sua cavalcata verso la conquista del titolo grazie ad una rete di Firmino al 37′ del primo tempo. La sconfitta del Leicester, 1-2 in casa ad opera del Southampton, consente alla squadra di Juergen Klopp di allungare a +16 sulla seconda in classifica, in attesa della partita del Manchester City in trasferta con l’Aston Villa. Vincono il Chelsea, 3-0 al Burnley, e il Manchester United, 4-0 al fanalino di coda Norwich, con Red Devils che con 34 punti restano comunque a -5 dalla zona Champions. Finiscono 1-1 le sfide Crystal Palace-Arsenal e Wolverhampton-Newcastle, squadre che aspirano ad un posto in Europa, mentre l’Everton batte 1-0 il Brighton e col Southamton raggiunge i Gunners a quota 28 punti. (ANSA).