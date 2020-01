(ANSA) – MILANO, 11 GEN – Inter e Atalanta hanno pareggiato 1-1 in un anticipo dell’ultima giornata di andata del campionato di serie A. Una sfida intensa, segnata dalla rete in apertura di Lautaro Martinez e dalla risposta di Gosens al 30′ st. Nel finale, l’Atalanta ha avuto l’occasione di vincere ma Muriel si è fatto parare da Handanovic un rigore per fallo di Baastoni su Malinovskyim che in precedenza aveva colpito un palo. Inter bene nella prima mezz’ora di gara, poi la squadra di Gasperini ha preso il sopravvento, comandando sostanzialmente il gioco nella ripresa. I nerazzurri milanesi salgono a 46 punti, a +1 sulla Juventus che domani sarà ospite della Roma all’Olimpico, i bergamaschi vanno a quota 35, agganciando momentaneamente i giallorossi. (ANSA).