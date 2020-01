(ANSA) – FANO (PESARO URBINO), 12 GEN – Un 25enne di Pesaro è morto sul colpo nella notte dopo essere finito con la propria auto, una Fiat Punto, contro l’angolo del muro di un’abitazione sulla Strada Provinciale Flaminia al civico 336 in località Cuccurano di Fano, verso le 2. A bordo della vettura viaggiava anche un 20enne, sul lato passeggero, anche lui ferito ma che è uscito da solo dal mezzo: è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Fano per le cure e gli accertamenti del caso. La Sp Flaminia era stata chiusa temporaneamente in attesa dell’autorizzazione del pm alla rimozione del corpo. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall’abitacolo e mettere in sicurezza la sede stradale, e gli agenti della Polizia stradale di Fano, per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.