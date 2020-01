Jumper si lancia per protesta da palazzo a Milano

(ANSA) – MILANO, 12 GEN – Un jumper, dopo aver affisso alla punta della gru di un palazzo in costruzione a Milano due striscioni con la scritta “Stay Human”, si è lanciato nel vuoto con la fune e ha acceso un fumogeno che aveva in mano. E’ quindi risalito sulla gru e, dopo alcune trattative, è sceso dalla struttura ed è ora sentito dagli agenti della Questura per spiegare la ragione della protesta. Via Gioia, davanti al palazzo della Regione Lombardia, è stata chiusa da agenti di Polizia e vigili del fuoco fino alla fine delle operazioni.