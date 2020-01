(ANSA) – PARIGI, 13 GEN – Nuovo straordinario exploit di Alain Robert, il cosiddetto ‘Spiderman’ francese, in sostegno ai lavoratori francesi ormai giunti al quarantesimo giorno di sciopero contro la riforma pensionistica del presidente Emmanuel Macron. In una rivendicata azione di sostegno ai manifestanti, Robert si è arrampicato questa mattina a mani nude sul grattacielo del gruppo Total, tra i piu’ alti e impressionanti de La Défense, il quartiere degli affari alle porte di Parigi. “La gente già passa 40 anni a spalare il carbone, spesso per un lavoro che non non piace. Vogliamo continuare a vivere decentemente”, ha ammonito l’arrampicatore di 57 anni, prima di cominciare la scalata della torre, intorno alle 10:30. La Tour Total è alta 187 metri. Robert ha raggiunto la cima in 52 minuti.