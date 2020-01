(ANSA) – VENEZIA, 13 GEN – E’ stata attivata dalla Regione Veneto la procedura per la vendita di 67 immobili per un valore complessivo di quasi 100 milioni di euro: solo nel centro storico di Venezia se ne contano sei tra i quali Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Lo rende noto il governatore Luca Zaia, annunciando il proseguimento del “progetto di razionalizzazione delle proprietà della Regione”. Le vendite, sottolinea, assicureranno “un introito importante di risorse da impiegare in quello che interessa veramente ai cittadini”.