E' iniziato oggi al tribunale ecclesiastico di Padova il processo canonico a don Marino Ruggero, sacerdote padovano dimessosi il 2 gennaio scorso da parroco di San Lorenzo in Roncon ad Albignasego (Padova). Lo rende noto la diocesi euganea. A don Ruggero, "alla luce di precise accuse avvalorate da prove – precisa la nota – vengono contestati comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti". Il sacerdote, in difesa del quale i parrocchiani nei giorni scorsi avevano espresso solidarietà, era salito alla ribalta delle cronache locali per alcune prese di posizione su alcuni temi come l'immigrazione e la legittima difesa, vicine a quelle della Lega. Le sue dimissioni erano state attribuite a queste sue opinioni. "Don Marino, contrariamente a quanto finora egli stesso ha dichiarato pubblicamente – precisa invece la nota della diocesi di Padova – era a piena conoscenza dell'ambito delle accuse a lui rivolte".