Mercato: Inter scatenata, Roma Suso o Politano

ROMA. – Fallita la volata al titolo di campione d’inverno, l’Inter si rituffa sul mercato dove intende fare quei colpi che possano far contento Antonio Conte, che punta allo scudetto e quindi chiede rinforzi. I nomi sono tre e due sembrano in dirittura d’arrivo. Dall’Inghilterra danno per fatto l’accordo per YOUNG, e ora si sta laborando sull’indennizzo da riconoscere al Manchester United.

In precedenza l’Inter aveva provato a fare un’offerta a KURZAWA, ma il no del giocatore ha orientato la dirigenza meneghina sul 34enne inglese, per il quale, secondo il ‘Sun’, avrebbe fatto un tentativo anche la Lazio. L’Inter ha anche l’accordo con GIROUD, rinforzo per l’attacco che avrebbe preferito i nerazzurri al Lione: non rimane che accordarsi con il Chelsea per la cifra da riconoscere ai Blues.

Per il centrocampo i nomi sono sempre quelli di VIDAL, che aspetta di vedere cosa succede al Barcellona, ed ERIKSEN, che molti (ma non Mourinho che lo allena in questo momento) danno ormai incamminato verso Milano. Intanto Ausilio e Marotta cercano di capire se il Barcellona farà sul serio per GABIGOL, perché ciò vorrebbe dire incassare una trentina di milioni.

Ma sul mercato si muove anche la Roma dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. La dirigenza dei giallorossi sta pensando a POLITANO, mancino che gioca a destra e che piace molto a Fonseca. Su di lui ci sono però anche Fiorentina, Milan e Napoli ma il giocatore preferirebbe tornare a Trigoria, dove ha fatto parte delle giovanili. Circolano poi i nomi di SUSO, che avrebbe intenzione di lasciare il Milan, e di MATHEUS VIDAL del Corinthians, una mezzala di ottima tecnica individuale e non molta grinta, che nel club paulista è stato impiegato anche come esterno d’attacco.

Il ds Petrachi, che lo segue dalla scorsa estate, lo ha scoperto seguendo inizialmente un altro giocatore del Timao, quel PEDRINHO attualmente in ritiro con l’Olimpica del Brasile. Piacciono anche FARAONI del Verona e VILLAR, 21enne centrocampista dell’Elche, serie B spagnola, per il quale Petrachi, avrebbe già presentato un’offerta da tre milioni di euro agli spagnoli. In uscita CETIN, su cui ci sono Galatasaray, Sampdoria e Verona.

In casa dell’Atalanta è tempo di cessioni, con le partenze di BARROW e IBANEZ (piaceva anche alla Roma) verso Bologna, anche se per il secondo ci sono ancora dei particolari da mettere a punto. É andato via, al Milan, anche KJAER, rimpiazzato da CALDARA. Gasperini ha ora chiesto di fare uno sforzo per prendere il portoghese TRINCAO, ala del Braga, per il quale la richiesta è stata di 30 milioni.

La Fiorentina ha ceduto DABO alla Spal, che ora vorrebbe anche MACHIN del Pescara, e sta per dare SAPONARA al Lecce. É diventato invece un “giallo” il caso del brasiliano PEDRO, perché sia Flamengo che Gremio sostengono di avere in pugno l’attaccante. Il quale preferirebbe la soluzione carioca, mentre invece la dirigenza viola vorrebbe spedirlo a Porto Alegre, dove sarebbero disposti all’acquisto a titolo definitivo.

RANIERI piace a Perugia e Frosinone, mentre SOTTIL è stato richiesto dal Verona. Il contatto con il Sassuolo per DUNCAN è stato infruttuoso, perché gli emiliani (che stanno trattando anche la cessione di MAZZITELLI con Entella e Brescia) hanno chiesto 20 milioni.

In casa Toro sono arrivate le richieste del Genoa per IAGO FALQUE e della Spal per BONIFAZI, mentre in Brasile scrivono che il Milan avrebbe già preso un portiere per la prossima stagione. Si tratta di IVAN, 23enne della Ponte Preta., un “gigante” alla Donnarumma. Filtra anche la voce di un interessamento del Brescia per SASSA’, attaccante in uscita dal Cruzeiro.