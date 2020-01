ROMA. – Con l’invecchiamento della popolazione, il ministero delle Donne, della Famiglia e dei Diritti umani brasiliano, guidato da Damares Alves, ha in programma di presentare al Congresso nazionale una proposta per consentire l’adozione degli anziani nel Paese, con l’obiettivo di regolare la possibilità di “accogliere” e “adottare” gli anziani in situazioni di vulnerabilità e abbandono.

Attualmente, circa 30 milioni di brasiliani hanno più di 60 anni. Secondo le stime dell’Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), questo numero dovrebbe raggiungere 73 milioni entro il 2060, il che porterebbe la percentuale di questa fascia d’età della popolazione brasiliana dal 14% al 32%.

“Con l’aumento dell’invecchiamento, l’abbandono aumenta e dobbiamo cercare soluzioni”, ha affermato il segretario nazionale per i Diritti degli anziani, Antonio Costa, secondo il quotidiano Folha de S.Paulo.

“Vogliamo fare progressi su ciò che viene discusso o includere una proposta del governo sull’adozione in modo che questi anziani abbiano un’opzione in più rispetto alle istituzioni”, ha aggiunto Costa.