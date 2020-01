CARACAS – Il manager dei Tiburones de La Guaira, Renny Osuna, si é aggiudicato il premio Alfonso “Chico” Carrasquel come miglior manager della stagione 2019 – 2020 della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP).

“Sono contento ed orgoglioso. Non avrei mai immaginato di essere in questa posizione, ma il prestigioso premio é arrivato anche grazie al lavoro dei miei ragazzi che hanno dato il meglio di sé per portare a casa i risultati” ha dichiarato Osuna in un comunicato stampa.

Osuna, al suo primo anno come manager, ha ottenuto 134 voti lasciandosi alle spalle Marcos Davalillo (Águilas del Zulia) con 56 e Luis Ugueto (Cardenales de Lara) con 7 e Jackson Melián (Caribes de Anzoátegui) con 3.

L’ultimo manager ad aggiudicarsi questo riconoscimento nell’anno d’esordio é stato Omar López con i Caribes nella stagione 2014 – 2015.

“Sono felice di essere nello stesso gruppo di Omar, un manager che conosce molto bene questo sport ed ha ottenuto importanti risultati” spiega Osuna nel comunicato stampa.

I Tiburones de La Guaira sono in festa non solo perché ancora in corsa per lo scudetto della LVBP, ma anche perché Osuna é il secondo manager dei “salados” che vince questo riconoscimento. Il precedente risale alla 2011 – 2012, quando Marco Davalillo si aggiudicò il “Manager del Año”. In quella stagione i Tiburones arrivarono fino in finale dove furono superati, in sei gare, 4 – 2 dai Tigres de Aragua.

“Quando mi sono ritirato come giocatore, sono andato negli Stati Uniti come coach dei battitori nella categoria triple A, e così ho avuto l’occasione di vivere il gioco con un’altra visione” conclude Osuna.

Ieri, i Tiburones de La Guaira sono stati battuti in casa, in gara 1, per 11 a 2 dai Caribes de Anzoátegui. Oggi, alle 18:00, sul diamante dello stadio Universitario di Caracas andrà in scena il secondo round tra “aborigees” e “salados”.

Nell’altra semifinale i campioni in carica della LVBP i Cardenales de Lara hanno espugnato il nido delle Águilas imponendosi per 7 – 3. Sempre oggi, alle 18:00, ci sarà la seconda sfida tra “barquisimetani” e “maracuchos”.

(d Fioravante De Simone)