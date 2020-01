Incendio in termovalorizzatore a Busto Arsizio, domato

(ANSA) – MILANO, 14 GEN – I vigili del fuoco di Busto Arsizio (Varese) sono intervenuti la notte scorsa in via Arconate per incendio in un impianto industriale. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un incendio vicino a un termovalorizzatore: interessato dalle fiamme un serbatoio di olio idraulico che serve una delle turbine per la produzione di energia. Venticinque vigili del fuoco sono intervenuti dai comandi di Varese, Milano e Como con otto automezzi: tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Dopo due ore sono riusciti a spegnere le fiamme, il lavoro di messa in sicurezza si è protratto fino alle 8. Interessata anche l’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) per i rilievi del caso, l’incendio non ha coinvolto i rifiuti.(ANSA).