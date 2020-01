(ANSA) – ROMA, 14 GEN – “Il lavoro per tagliare i costi della Camera prosegue. Prosegue agendo sugli sprechi, in maniera costante e seria, e anche investendo lì dove serve per il miglioramento generale nell’interesse dei cittadini. Anche nel 2020 Montecitorio costerà di meno. Andiamo avanti senza sosta per permettere al Parlamento di lavorare sempre meglio al servizio della comunità”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico su facebook.