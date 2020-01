CARACAS – Stando a quanto riferito dal quotidiano portoricano “El Nuevo Día” la città di San Juan é stata confermata come sede della 62esima edizione della Serie del Caribe.

Va ricordato che pochi giorni fa un sisma ha fatto tremare l’isola caraibica. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 10km. Secondo l’Usgs, l’istituto geofisico americano che tiene sotto controllo i movimenti tellurici del pianeta, i sismografi si sono fermati a 6,0 di magnitudo.

Nonostante il terremoto, l’evento sportivo é stato confermato e si disputerà tra il primo e 7 febbraio nello stadio Hiram Bithorn di San Juan. Lo stesso diamante, in questo 2020, ospiterà anche un paio di confronti tra i Miami Marlins e New York Mets, in programma tra il 28 e 30 aprile.

La 62esima edizione avrà come protagoniste sei squadre in rappresentanza di: Colombia, Messico, Panamá, Porto Rico, Repubblica Dominica e Venezuela. La grande assente in questo 2020 sarà Cuba, che ha dato forfait a causa dei problema con i visti dei suoi “peloteros”, per questo motivo é stata invitata una squadra del campionato “cafetero”.

Porto Rico ospiterà per la 14esima volta il torneo, i precedenti risalgono a: 1950 (vinta da Carta Vieja Yankees, Panamá), 1954 (Criollos de Cuaguas, Porto Rico), 1958 (Tigres de Marianao, Cuba), 1971 (Tigres de Licey, Dominicana), 1975 (Vaqueros de Bayamón, Puerto Rico), 1979 (Navegantes del Magallanes), 1984 (Águilas del Zulia), 1995 (Senadores de San Juan, Porto Rico), 1999 (Tigres de Licey, Republica Dominicana), 2003 (Águilas Cibaeñas, Repubblica Dominicana), 2007 (Águilas Cibaeñas, Repubblica Dominicana), 2011 (Águilas Cibaeñas, Republica Dominicana)aquis de Obregón, Messico) e 2015 (Vaqueros del Pinar, Cuba).

Con sei squadre in gioco, la Serie del Caribe 2020, avrà un nuovo format con tre gare al giorno. Questa sorta di “Champions League” del baseball dei Caraibi si é disputata per la prima volta nel lontano 1949 con la partecipazione di Cuba, Panamá, Porto Rico e Venezuela.

Quella prima edizione andò in scena a La Havana é fu vinta dalla formazione cubana degli Alacranes del Almendares che s’imposero nelle sei gare disputate. A rappresentare il Venezuela ci fu il Cervecería Caracas che chiuse al secondo posto con 3 vittorie ed altrettante sconfitte. Questa prima tappa della Serie del Caribe si disputó in maniera ininterrotta fino al 1960.

Poi ci fu uno stop fino al 1970, edizione che si disputò nello stadio Universitario di Caracas e fu vinta dai Navegantes del Magallanes con uno score di 7 vittorie ed una sconfitta, diventando la prima squadra venezuelana ad aggiudicarsi il torneo.

(di Fioravante De Simone)