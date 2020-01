Sci: cdm; slalom Flachau, in testa Vlhova davanti a Shiffrin

(ANSA) – FLACHAU (AUSTRIA), 14 GEN – La slovacca Petar Vlhova in 53.32 è al comando dopo la prima manche dello slalom notturno di Flachau. Dietro di lei Mikaela Shiffrin, con un distacco consistente di 60 centesimi. Terza, ma vicinissima alla statunitense, l’austriaca Katharina Liensberger. Miglior azzurra – in un gara con tracciato lineare ma con fondo che progressivamente si rovina sulla facile pista che porta il nome del famoso campione locale ‘Herminator’ Hermann Maier – è Irene Curtoni 13/a in 55.41. Poi più indietro la friulana Lara Della Mea in 56.53 Seconda manche alle ore 20,45. (ANSA).