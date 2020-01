ROMA. – La Lazio supera la Cremonese con il risultato secco di 4-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà il Napoli al San Paolo, pochi giorni dopo il derby con la Roma del 26 gennaio.

All’Olimpico già nel primo tempo i biancocelesti detentori del titolo passano due volte, prima con Patric al 10′, poi con Parolo al 26′. Nella ripresa chiude il rigore procurato da Bastos e trasformato da Immobile al 13′ che a quota 109 gol in biancoceleste supera Bruno Giordano e ora punta Chinaglia sul gradino più basso del podio a 122 reti.

Rispetto all’ultima sfida con il Napoli, Simone Inzaghi rivoluziona il centrocampo, con Patric e Jony esterni, Cataldi in regia e Parolo e Berisha ai suoi lati. In attacco, spazio al giovane Adekanye al fianco di Immobile. Dall’altra parte, Rastell risponde un 3-5-2 a specchio con la coppia formata da Ciofani e dall’ex laziale Palombi sulla linea offensiva.

Al 4′ la Cremonese si distende bene e arriva al primo tiro in porta con Deli, fuori di un nulla. Poco prima Adekanye aveva sfiorato la traversa su tiro sporcato ma era in fuorigioco. Sul capovolgimento d’azione tiro di Immobile al volo, respinta con il braccio di Bianchetti in area, ma l’arbitro Maggoni sorvola ritenendolo regolare.

Al 10′ Lazio in vantaggio: traversone da sinistra di Jony, Agazzi devia in area e Patric ribatte in rete da pochi passi. La reazione dei grigiorossi è tutta in un assolo di Deli che riesce a guadagnare solo il primo corner del match. Al 26′ la Lazio trova il raddoppio, ancora con un cross da sinistra di Jony che trova Parolo, bravo ad anticipare Renzetti. Nel contrasto ci rimette Agazzi, costretto a lasciare il campo per Ravaglia.