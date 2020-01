PECHINO. – La Cina ha chiuso il primo anno pieno di guerra dei dazi con gli Usa con un surplus commerciale in calo dell’8,5%, a 295,8 miliardi di dollari, ampiamente compensato dal dato generale per il 2019 che ha evidenziato un attivo in rialzo annuo addirittura del 21,2%, a 424,39 miliardi, con un export quasi azzerato (solo +0,5%) e un import a -2,8%.

I dati delle Dogane cinesi, diffusi alla vigilia della firma della “fase uno” a Washington dell’accordo commerciale tra i due Paesi, hanno consegnato uno scenario in cui Pechino ha avviato la diversificazione delle sue aree di riferimento, consolidando i legami con l’Unione europea, il primo partner, e spingendo gli Usa al terzo posto, alle spalle dei Paesi dell’Asean. Il déficit di 5 miliardi con in resto dell’Asia del 2018 è diventato a fine 2019 un surplus di circa 67 miliardi.

Pur nel consolidamento del surplus, Zou Zhiwu, vice ministro delle Dogane, ha ammesso le difficoltà del trend commerciale, quando nel 2018 l’export era cresciuto del 10% circa, attribuendo il rimbalzo dell’import degli ultimi due mesi al massiccio import, soprattutto dagli Usa, di soia e di carne di maiale a causa dell’epidemia di peste suina africana che ha decimato finora gli allevamenti cinesi.

Malgrado questo, a dicembre il saldo attivo di Pechino verso Washington s’è fermato a 23,18 miliardi, in frazionale calo sui 24,6 miliardi di novembre. Il dato generale, invece, ha visto un surplus di 46,79 miliardi, contro i 56,80 miliardi di dicembre 2018 e meno dei 48 miliardi attesi dai mercati, frutto di un export cresciuto del 7,6% e di un import del 16,3%.

Il vicepremier cinese Liu He è da ieri a Washington per la firma formale della tregua alla guerra partita più di un anno e mezzo fa, placando i timori di esclation dello scontro in una fase di diffuso nervosismo tra gli investitori con le turbolenze in Medio Oriente e la volatilità dei prezzi del petrolio. Liu ha trovato negli Usa anche la rimozione, dopo sei mesi, della Cina dalla lista nera del Tesoro americano dei Paesi manipolatori di valute, nonché un accordo “completato ormai al 99%”, hanno scritto i media cinesi.

Fatto sta che la Cina ha acquistato dagli Usa nel 2019 il 20,9% di meno sul 2018: 122,7 miliardi contro 155,1. Pechino dovrebbe più che raddoppiare l’import per soddisfare la richiesta americana di comprare 200 miliardi aggiuntivi di beni in due anni, in base alla soluzione circolata sui media. La spesa potrebbe dividersi in 75 miliardi di manifattura, in 50 miliardi di energia, in 40 miliardi di prodotti agricoli e in 35-40 di miliardi di servizi, per un import in crescita nel 2020 del 67%.

In attesa di diffondere venerdì il dato sul Pil del quarto trimestre, stimato dagli analisti intorno al 6% per una crescita 2019 del 6,1%, la Cina ha visto oggi unirsi il fronte composto da Usa, Ue e Giappone, intenzionato a esercitare una forte pressione congiunta per regole più stingenti dell’Organizzazione mondiale del commercio contro le distorsioni sul mercato degli aiuti di Stato. Un pilastro della politica economica di Pechino.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)