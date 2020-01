Ue punta su clima, 1000 miliardi per azzerare emissioni

BRUXELLES. – Dopo aver mobilitato quasi 500 miliardi di euro di investimenti in sei anni con il piano Juncker, la Commissione europea cambia obiettivo, punta sull’economia verde e con il Green Deal raddoppia gli sforzi. La sfida è mobilitare mille miliardi nei prossimi dieci anni, per diventare il primo continente ad emissioni zero entro il 2050.

E per fare questo serve un cambio di mentalità: da oggi sarà la sostenibilità a guidare tutti gli investimenti europei pubblici e privati, che saranno incentivati in tutti i modi possibili, inclusa una revisione delle regole per gli aiuti di Stato. Le ricadute per l’Italia potrebbero vedersi già nell’immediato: i fondi per la transizione energetica, e regole più morbide sugli aiuti di Stato, potrebbero aiutare la riconversione dell’ex Ilva di Taranto e la bonifica dei territori.

“L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani”, ha commentato il premier Giuseppe Conte.

Secondo Bruxelles, i mille miliardi necessari per finanziare gli obiettivi del Green deal (riduzione delle emissioni al 2030 dall’attuale 40% al 50-55% rispetto al 1990) dovranno provenire da fondi sia pubblici che privati: 500 miliardi dal bilancio dell’Ue, 300 da InvestEu (erede del Piano Juncker), 100 dal meccanismo per la transizione equa e altri 100 dai cofinanziamenti nazionali.

Il meccanismo per la transizione equa, vera novità del piano Ue, aiuterà la trasformazione dell’economia nelle regioni più in difficoltà. Ma avrà solo 7,5 miliardi di fondi nuovi. La Commissione Ue stima che daranno vita a 30-50 miliardi di investimenti pubblici, a cui si aggiungono fino a 45 miliardi dal vecchio programma di investimenti, e 25 in prestiti alle autorità locali.

Saranno distribuiti “sulla base di un calcolo statistico, che prende in considerazione in particolare i costi sociali ed economici della transizione verde dal punto di vista regionale”, ha spiegato la commissaria Ue alla coesione, Elisa Ferreira.

“Per l’Italia si parlerà di centinaia di milioni”, ha precisato il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, che invita a non concentrarsi sulle singole poste per i Paesi ma sulle potenzialità “di questa sfida che cambierà nei prossimi 10 anni il modo di consumare, di abitare e il modo di alimentarsi se davvero vogliamo arrivare all’obiettivo della neutralità climatica”.

Gli ambiti in cui si dovrà intervenire, spiega, sono molti: dai mezzi di trasporto, ai sistemi di generazione di energia, dall’efficienza energetica degli edifici, alle crisi industriali. Per l’Italia, precisa, quella dell’ex Ilva. Una mano arriverà anche dalla revisione delle regole sugli aiuti di Stato, prevista entro il 2021, anch’essa orientata a favorire l’afflusso di fondi verso settori industriali in difficoltà che necessitano di essere riconvertiti.

C’è poi un altra sfida che il commissario dovrà affrontare a breve, sempre per aiutare gli investimenti verdi: riuscire a far passare lo scorporo dal calcolo del deficit. Il dibattito non è ancora iniziato, la Commissione lo affronterà a febbraio, ma Gentiloni assicura che nella revisione delle regole del Patto di stabilità ci sarà un riferimento proprio alla spesa verde.

