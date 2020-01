Brasile: San Paolo vieta la vendita di utensili in plastica

ROMA. – Il sindaco di San Paolo, Bruno Covas, ha promulgato una legge municipale che vieta agli stabilimenti commerciali della megalopoli brasiliana di fornire ai clienti utensili di plastica, come tazze, coltelli, forchette e piatti.

I prodotti in plastica devono essere sostituiti con materiali biodegradabili, compostabili o riutilizzabili simili.

I punti vendita vietati alla distribuzione sono hotel, ristoranti, bar e panetterie, nonché spazi per feste per bambini, discoteche, sale da ballo ed eventi culturali e sportivi.

Gli stabilimenti – ricorda Tv Globo – avranno tempo fino al gennaio 2021 per adeguarsi e chiunque non rispetterà la legge – approvata dal Consiglio comunale in seconda votazione nel novembre 2019 – sarà multato.

“La legge ha trasformato la cultura della nostra popolazione”, ha detto il sindaco sulla rimozione delle cannucce di plastica a San Paolo.

“Le persone rinunceranno al comfort individuale per avere un mondo migliore per i nostri figli. Questo è l’impegno ambientale di questa generazione per le generazioni future”, ha aggiunto Covas.