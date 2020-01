Coppa Italia: 4-1 al Cagliari, Inter ai quarti

(ANSA) – MILANO, 14 GEN – L’Inter batte 4-1 (2-0) il Cagliari in un incontro degli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti, dove affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta. Il solito Lukaku ha subito messo il suo sigillo, andando in gol dopo una manciata di secondi grazie ad un errore difensivo dei rossoblù. L’attaccante ha anche raddoppiato poco dopo ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco, mentre il 2-0 è stato realiizato da Borja Valero al 22′. Inizio ripresa con l’attaccante belga ancora in gol, mentre il Cagliari ha accorciato al 28′ con Oliva. Ultima rete di Ranocchia al 36′. (ANSA).