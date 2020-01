Karateca: il venezuelano Díaz vince medaglia di bronzo nella Serie A in Cile

CARACAS – Il karateca venezuelano Antonio Díaz continua la sua corsa verso Tokyo 2020, il campione caraqueño ha chiuso al terzo posto la sua partecipazione nella Serie A che si é disputata in Cile. Díaz ha battuto nella finale il kuwaitiano Almosawi Mohammed.

Il campione del tatami ha superato senza problemi la prima fase del torneo andato in scena nella capitale cilena dove ha totalizzato 24.88 punti. La serie A é la prima tappa nelle qualificazioni del karate verso i Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Dopo la tappa di Santiago del Cile, Díaz avrà l’opportunità di accumulare punti preziosi per il ranking, il prossimo 24 gennaio, quando la Premier League farà tappa a Parigi. Poi il 13 marzo il prestigioso torneo avrà come scenario la città di Rabat, in Marocco.

Un mese dopo, Antonio Díaz avrà l’occasione di mostrare il suo talento a Madrid. Infne l’otto maggio a Parigi ci sarà una nuova tappa della Premier League.

Il Venezuela punta tantissimo sul karateka nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al momento la spedizione venezuelana può contare sulle presenze di Yulimar Rojas (salto triplo), Robeylis Peinado (salto con l’asta), Daniel Dhers (BMX), Orluis Aular (ciclismo) e Andrés Lage (vela). A livello di squadra la terra di Bolívar sarà presente anche con la pallavolo maschile che durante il fine settimana ha timbrato il biglietto verso il torneo a cinque cerchi.

(di Fioravante De Simone)