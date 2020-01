(ANSA) – WASHINGTON, 15 GEN – L’amministrazione Trump è pronta a tagliare aiuti militari per 250 milioni di dollari all’Iraq come risposta all’eventuale richiesta alle truppe Usa di lasciare il Paese. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti del Pentagono. I fondi in questione sono stati già approvati dal Congresso. Allo studio della Casa Bianca ci sarebbero anche altre sanzioni economi e militari verso Baghdad.(ANSA).