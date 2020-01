Sequestrati 475 siti web usati per vendere merce taroccata

(ANSA) – GENOVA, 15 GEN – La guardia di finanza di Genova ha sequestrato 475 siti web usati per vendere capi con marchi falsificati. L’indagine è partita dopo i controlli su una società genovese fallita il cui indirizzo internet era stato usato, di nascosto, per il commercio on line di abiti e scarpe a marchio falso. Le fiamme gialle hanno così scoperto un vero e proprio sistema: i gestori di negozi on-line ospitati su server stranieri utilizzavano indirizzi internet il cui abbonamento originario era scaduto per aprire spazi virtuali di commercializzazione. La merce falsificata si richiamava a marchi come New Balance, Gucci, Tod’s, Hogan, Puma, Belstaff, Moncler, Adidas, Geox, Nike e Converse. La gdf ha contattato le aziende dei marchi per fare analizzare i capi, riscontrandone la falsità. Il danno riscontrato sarebbe stato pari a diverse centinaia di migliaia di euro.