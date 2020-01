(ANSA) – ISTANBUL, 15 GEN – Dopo quasi tre anni, Wikipedia torna a essere accessibile in Turchia. La rimozione della censura all’enciclopedia online è prevista in queste ore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che a fine dicembre aveva giudicato a maggioranza il bando come una violazione della libertà d’espressione.