(ANSA) – ROMA, 15 GEN – A Roma in nove centraline su tredici i valori di Pm10 dell’aria – stando agli ultimi dati disponibili pubblicati dall’Arpa Lazio che fanno riferimento alla giornata di ieri – hanno sforato il limite di legge giornaliero. Una in più rispetto al quadro di lunedì quando sforare erano state otto su tredici. Da inizio anno in alcune centraline della Capitale la soglia massima è stata superata quasi tutti i giorni. Da ieri in città vigono limitazioni alla circolazione veicolare che riguardano anche i Diesel fino a Euro 6, limitazioni previste fino a domani.