Strage Lutago: feriti tornano in Germania

(ANSA) – BOLZANO, 15 GEN – Due pazienti gravemente feriti nell’incidente di Lutago con sette morti, avvenuto il 5 gennaio scorso, sono ancora sottoposti a cure mediche intensive in ospedali dell’Alto Adige. Il trasferimento in Germania è previsto per i prossimi giorni. I preparativi sono in corso. Entrambi i pazienti saranno trasportati in Germania in aereo. Le condizioni del paziente curato all’ospedale di Bolzano sono ancora molto critiche, motivo per cui il trasferimento all’aeroporto verrà effettuato con un’ambulanza per il trasporto di pazienti in terapia intensiva, informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La paziente ricoverata all’ospedale di Brunico, essendo attualmente in condizioni stabili, verrà trasportata all’aeroporto accompagnata da un medico. Il trasferimento dei pazienti sarà organizzato dal Servizio aziendale di Urgenza ed Emergenza Medica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige in stretta collaborazione con la Croce Bianca.