Spegne 105 candeline, festa nel Brindisino per nonna Maria

(ANSA) – SAN MICHELE SALENTINO (BRINDISI), 15 GEN – Spegnerà domani 105 candeline Maria Turrisi, nonnina campionessa di longevità che sarà festeggiata dalla sua famiglia e dall’amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi), cittadina in cui ha sempre vissuto. Nonna Maria è nata nel 1915 e ha sempre lavorato come bracciante agricola. Anche il sindaco, Giovanni Allegrini, andrà a casa di Maria per farle gli auguri e brindare con i sei figli della nonnina e i suoi nipoti. Il primo cittadino donerà alla festeggiata una torta e una pergamena per celebrare l’importante traguardo raggiunto.