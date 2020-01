Requesens se declaró inocente y rechazó las acusaciones

CARACAS – El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y preso político, Juan Requesens rechazó los delitos a los cuales se le imputa en la breve audiencia que tuvo este martes, 14 de enero. Lo informó su abogado, Joel García.

El diputado Requesens y otros 17 ciudadanos fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 7 de agosto de 2018. Se les acusa de intentar asesinar a Nicolás Maduro con un dron cargado de explosivos que detonó en un desfile militar de la avenida Bolívar de Caracas.

“Todos los 17 imputados al unísono declararon que no iban a acogerse al procedimiento de admisión de los hechos. En el caso particular del diputado Juan Carlos Requesens no puede admitir unos hechos que no ha cometido, no puede admitir unos delitos que no ha cometido”, expresó el abogado.

También, la hermana del preso político, Rafaela Requesens, aseguró que en esta oportunidad tampoco se permitió el acceso a los representantes del cuerpo diplomático que acudieron a la sesión que se prolongó por unas dos horas.