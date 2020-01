I 70 anni di Meneghin, un uomo di nome pallacanestro

ROMA. – Lasciate stare le “stelle” italiane che giocano, o lo hanno fatto, nella NBA. Il miglior azzurro di sempre quel pianeta dell’iperbasket lo ha solo sfiorato ma nessuno può togliergli lo scettro. Il top rimane lui, Dino Meneghin, 70 anni sabato prossimo, l’uomo il cui cognome è sinonimo di pallacanestro, e gli altri sono solo suoi “discepoli”.

Il fatto che l’America, nelle cui leghe non ha mai giocato (i NY Knicks lo chiamarono per un “camp”, ma lui disse di no per non perdere la maglia azzurra), lo abbia comunque ammesso nella Hall of Fame a Springfield, accanto alle altre leggende del palla a spicchi, dice tutto.

E poi per Meneghin, la cui maglia numero 11 è stata ritirata dall’Olimpia Milano, parlano le cifre: nel corso della sua carriera, terminata a 44 anni e dopo essersi preso anche la soddisfazione di giocare (nella massima serie) contro suo figlio Andrea, il monumento di questo sport di cui è stato anche presidente federale ha disputato 13 finali di Coppa dei Campioni, vincendone 7, a cui vanno aggiunte 2 Coppe delle Coppe, 1 Coppa Korac, 4 Coppe Intercontinentali, 12 scudetti, 6 Coppe Italia, un oro e due bronzi agli Europei con la Nazionale, un argento olimpico a Mosca 1980. Il tutto tra Varese, Milano e Trieste in quasi un trentennio di carriera.

A renderlo unico, oltre a quelle mani così grandi e al talento innato che ben presto (anche per via dell’altezza) gli fece lasciar perdere l’atletica, è stata la sua cultura del lavoro, la voglia di sacrificarsi per i compagni e per la squadra, quel suo istinto di non mollare mai, come in un’epica finale di Coppa Campioni contro il Maccabi giocata “piegato” dai crampi: un mix che ha fatto di lui un campione difficile da affrontare, e il giocatore ideale da allenare per qualsiasi coach.

Fuori dal campo è sempre stato un amante degli scherzi, ma sul parquet diventava serio, e un rivale quasi sempre fischiato dai tifosi delle altre squadre ( basti pensare a certi scontri tra il Bancoroma e Milano) ma allo stesso tempo ammirato. Chi amava il basket non poteva far altro che apprezzare Dino Meneghin, il monumento dell’Ignis Varese che poi, a 31 anni, fu protagonista di un clamoroso trasferimento ai “cugini” dell’Olimpia milanese dove, ad onta degli scettici, visse una seconda giovinezza continuando a vincere sotto la guida di Dan Peterson.

Così, è inevitabile dargli ragione quando dice, pensando a quanto guadagnano oggi certi giocatori: “se i miei genitori mi avessero fatto nascere 15-20 anni dopo, adesso sarei miliardario”. Avrebbe sfidato “Magic” e Jordan, e certo non avrebbe sfigurato. Ma anche così è un mito. “Io però – spiegò un giorno non ci ho mai pensato, nemmeno quando giocavo. Per un semplice motivo: ho fatto per tanti anni la cosa che più mi piaceva al mondo , giocare a basket. Senza pensare di essere un esempio per gli altri”.

Casomai per le sue nipotine, le figlie di Andrea, già dedite allo sport di nonno e papà: hai visto mai che il dna faccia il suo corso ancora una volta, sotto canestro.

