Macron,vertice Italia-Francia a febbraio a Napoli

(ANSA) – PARIGI, 15 GEN – Il vertice tra i governi di Italia e Francia si terrà a febbraio a Napoli. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando con i giornalisti italiani all’Eliseo dopo la tradizionale cerimonia di auguri alla stampa per il nuovo anno. A margine della cerimonia di auguri alla stampa nel Salone delle Feste dell’Eliseo, Macron ha sottolineato la volontà di rilanciare i lavori per l’adozione del cosiddetto ‘Trattato del Quirinale’, il trattato bilaterale Italia-Francia messo in cantiere ai tempi del governo di Paolo Gentiloni e poi congelato a causa degli attriti nati tra Parigi e Roma durante il governo giallo-verde. Tensioni ormai ampiamente rientrate, anche grazie all’impegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mantenere saldi i rapporti con la Francia (quello tra i due Paesi è un rapporto “indistruttibile”, disse il presidente) e l’avvento del governo Conte 2.