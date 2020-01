Università Bologna cerca parenti studenti caduti in Guerra

(ANSA) – BOLOGNA, 16 GEN – A 75 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Università di Bologna vuole riconoscere il titolo di studio a chi, iscritto all’Ateneo bolognese, perse la vita in combattimento. Dopo aver rintracciato i parenti dei caduti della Grande guerra, a cui sono state consegnate le Lauree Honoris Causa, adesso l’Alma Mater lancia un nuovo appello, questa volta per rintracciare i parenti o discendenti dei suoi studenti caduti nell’altro conflitto, per ricevere eventuali segnalazioni relative a nomi non presenti nell’elenco. Sono tre i caduti iscritti che risultano negli archivi e che non sono inclusi fra i laureati ad honorem del dopoguerra: Ferdinando Del Bianco (1916-1943) iscritto a Economia e Commercio nell’anno accademico 1941-42; Atto Velio Montiani (1914-1942), Scienze Matematiche 1931-32; Clelio Placci (1916-1944), Agraria, 1941-42. “Chi riconosce tra i nomi quello di un suo parente caduto nel corso della seconda guerra mondiale o desidera segnalare ulteriori nominativi, è invitato a mettersi in contatto con l’Università scrivendo una mail a sandra.marciatori@unibo.it”, è l’appello dell’università.(ANSA).