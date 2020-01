Trump, 4 luglio fuochi d’artificio anche al Mount Rushmore

(ANSA) – NEW YORK, 16 GEN – Per la festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio quest’anno ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico in cima al Mount Rushmore, la montagna dei presidenti in South Dakota. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, affermando che lui stesso “proverà” a partecipare. I fuochi d’artificio sul monte con i volti di quattro ex inquilini della Casa Bianca scolpiti nella roccia (George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln) erano stati interrotti nel 2009 a causa del rischio di incendi nelle foreste vicine al monumento. Il governatore dello stato, Kristi Noem, ha però spiegato che i progressi nella pirotecnica hanno portato alla decisione di far riprendere la tradizione dei fuochi d’artificio.