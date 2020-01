Tennis: Australia al via, Berrettini parte con Harris

ROMA. – Pioggia benedetta. Gli Australian Open di tennis, il primo Slam della stagione, possono cominciare senza troppe preoccupazioni: l’acqua abbondante caduta a Melbourne a nelle zone degli incendi ha infatti allontanato i rischi per la salute, almeno per ora. Aria ripulita e animi rasserenati, dunque, anche per molti giocatori che non escludevano addirittura il rinvio del torneo.

L’Open invece entra nel vivo con il sorteggio dle tabellone principale e le sfide del primo turno, con al via tutti i big del tennis mondiale. Si parte lunedì 20 gennaio, in campo il numero 2 del ranking Novak Djokovic contro il tedesco Jan Lennard Struff (n. 37). Compito facile per il numero uno Rafa Nadal, che al primo turno trova il boliviano Hugo Dellien (n.72), e per l’altro big Roger Federer (n. 3) che affronterà l’americano Steve Johnson (81).

Due soli italiani sono teste di serie, Matteo Berrettini (n.8) e Fabio Fognini (n. 12). Al primo è toccato il sudafricano Lloyd Harris (91) avversario certamente abbordabile, il secondo se la vedrà con l’americano Reilly Opelka (n. 38): entrambi sono nello stesso spicchio di tabellone e agli ottavi potrebbe esserci il derby azzurro.

Nel tabellone principale c’è posto anche per il promettente 18enne altoatesino Jannik Sinner (n. 79), che sfiderà uno proveniente dalle qualificazioni. “Sto sempre meglio, sia sul piano fisico che su quello mentale – ha detto Berrettini che per completare la preparazione ha affrontato Stefanos Tsitsipas nel torneo esibizione di Kooyong,la partita è finita con un doppio 7-6 per il greco – e mi sento pronto. Mi sembra strano dire che faccio parte del gruppo dei migliori del mondo, ma è quel che racconta la classifica”.

Sorteggio poco felice per gli altri italiani in campo: a Marco Cecchinato (n. 76) è toccato Alexandr Zverev (n. 7), Lorenzo Sonego (n. 52) dovrà sfidare l’idolo locale Nick Kyrgios (n. 26), mentre Salvatore Caruso (94) avrà un compito proibitivo con il fenomeno greco Stefanos Tsitsipas (n.6). E’ andata un pò meglio a Andreas Seppi (n. 84) con il serbo Kecmanovic (n. 53). In campo femminile il primo turno riserva un’inedita e interessante sfida tutta americana tra l’atleta più giovane, la 15enne Coco Gauff (n. 66), e quella più anziana, la 39enne Venus Williams (n. 55).

Anche la regina del tennis mondiale Serena Williams, ormai 38enne, e fresca trionfatrice al torneo di Auckland, debutterà contro una giovanissima, il sorteggio infatti le ha riservato la 18enne e promettente russa Anastasia Potapova (n. 90).

Esordio facile per la numero uno attualmente in carica, l’australiana Ashleigh Barty, contro l’ucraina Lesia Tsurenko che a Melbourne non è mai andata lontano. La giapponese Naomi Osaka, a lungo numero uno e oggi numero 3 del ranking, afronta la ceca Marie Bouzkova (n. 59) e in avanti potrebbe trovare Serena Williams.

In campo a Melbourne anche due italiane: Jasmine Paolini (n. 94) al primo turno giocherà contro la russa Anna Blinkova (n. 58), mentre Camila Giorgi se la vedrà con una proveniente dalle qualificazioni.