(ANSA) – MILANO, 16 GEN – Ashley Young sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno del Manchester United è ormai ad un passo dal trasferimento in nerazzurro, per circa un milione e mezzo di euro. Il suo arrivo potrebbe coincidere con la partenza in prestito di Lazaro, il cui agente era presente oggi nella sede dell’Inter. (ANSA).