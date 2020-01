Golf. Abu Dhabi HSBC, Laporta sogna il titolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Negli Emirati Arabi Uniti Francesco Laporta sogna la prima vittoria in carriera sull’European Tour in uno degli otto tornei delle Rolex Series 2020. Nell’Abu Dhabi HSBC Championship il 29enne di Castellana Grotte ha perso la leadership della classifica pur mantenendo intatte le chance di successo. Il pugliese, in testa dopo la seconda manche, ha chiuso il terzo round in 2/a posizione (203, -13) al fianco dell’austriaco Bernd Wiesberger ed è ora ad un solo colpo dal britannico Lee Westwood (ex numero 1 mondiale), in testa con 202 (-14). In Medio Oriente parziale di 69 (-3) per l’azzurro che fatica nelle prime 9 buche (1 bogey e 1 birdie) ma vola nella seconda parte di gara realizzando 3 birdie. Crolla invece Renato Paratore, da 4/o a 50/o (212, -4), complice un parziale di 76 (+4). Le speranze azzurre sono dunque ora tutte riposte in Laporta, “re” del Challenge Tour 2019. Tra i big chance di vittoria anche per Matthew Fitzpatrick, 4/o con 204 (-12). In corsa pure Sergio Garcia e Kurt Kitayama, entrambi 5/i con 205 (-11). Niente da fare per Brooks Koepka. Il leader mondiale è 48/o (211, -5). (ANSA).