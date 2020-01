Morto dopo una spinta, 20enne indagato torna libero

(ANSA) – NUORO, 18 GEN – E’ tornato in libertà Daniel Loi, il 20enne di Bari Sardo, arrestato ieri perché accusato della morte di Massimo Piroddi, 44 anni operaio del paese ogliastrino, caduto a terra sbattendo la testa dopo uno spintone al culmine di una lite tra i due. L’arresto non è stato convalidato perché non effettuato in flagranza e il Gip Giampaolo Piana ha anche ritenuto di non applicare alcuna misura cautelare, in quanto non sussiste né il pericolo di fuga né il rischio di reiterazione del reato. Sentito dagli inquirenti nell’interrogatorio, Loi, che è accusato di omicidio preterintenzionale, ha risposto alle domande del magistrato e ha fornito la sua versione dei fatti, ribadendo: “non lo volevo uccidere”. Sempre oggi è stato dato l’incarico per gli esami autoptici al medico legale che ha già iniziato l’autopsia sul corpo di Piroddi che capire l’esatta causa del decesso.