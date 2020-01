(ANSA) – BUDAPEST, 18 GEN – L’Italia ha battuto la Georgia per 18-6 in una partita degli Europei di pallanuoto a Budapest. Così il Settebello vince il girone D a punteggio pieno e accede direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri torneranno in vasca mercoledì 22 gennaio (ore 16) contro la vincente dell’ottavo di finale tra 2A-3C (presumibilmente Montenegro-Turchia) in programma lunedì 20. Per l’Italia, che ha dovuto rinunciare in extremis a Dolce fermato da disturbi gastrointestinali, a segno nove giocatori di movimento con triplette di Bodegas, Renzuto Iodice e di Luongo; ancora granitica la difesa che ha stoppato sette azioni in inferiorità numerica su otto. (ANSA).