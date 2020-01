Snowboard:Cdm,ancora grande Italia,Coratti vince in Slovenia

(ANSA) – ROGLA (SLOVENIA)I, 18 GEN – L’Italia dello snowboard non si ferma più. Quattro giorni dopo la doppietta in Coppa del Mondo firmata Bagozza-Bormolini nello slalom di Bad Gastein, il team azzurro del ct Cesare Pisoni si è ripetuto a Rogla, in Slovenia, questa volta in un gigante parallelo.Sul gradino più alto del podio è salito Edwin Coratti, bravo nel battere in finale l’esperto compagno di squadra Roland Fischanaller. Per il poliziotto di Curon Venosta si tratta del secondo successo in carriera in Coppa del mondo, dopo quello nel 2016 a Winterberg, mentre il 39enne Fischnaller può sorridere lo stesso, visto che consolida il primo posto nella classifica generale di Coppa. (ANSA).