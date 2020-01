(ANSA) – NEW YORK, 19 GEN – “Gli articoli di impeachment presentati dai democratici della Camera sono un pericoloso attacco al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente”. Lo affermano i legali di Donald Trump nella documentazione di sei pagine depositata in vista dell’avvio del processo in Senato per la messa in stato di accusa del presidente. L’impeachment – aggiungono – è un “tentativo sfrontato e fuori legge per capovolgere il risultato delle elezioni del 2016 e interferire con quelle del 2020, che sono fra pochi mesi. Nella documentazione depositata dai democratici alla Camera, invece, Donald Trump “deve essere rimosso”. “Il Senato deve eliminare la minaccia che il presidente pone alla sicurezza nazionale” del Paese, sostengono i democratici.