(ANSA) – TEHERAN, 19 GEN – “La vostra presenza militare nel Golfo Persico è sbagliata così come è sbagliato il modo in cui lo avete chiamato”. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha attaccato il presidente francese Emmanuel Macron che tre giorni fa aveva annunciato su Twitter il dispiegamento di forze francesi nel Golfo chiamandolo ‘Golfo arabo-persico’. “Ricordo a Monsieur Macron che il golfo a sud dell’Iran ha un solo nome ed è Golfo Persico”, ha sottolineato il portavoce in un tweet in persiano, inglese e francese. La missione dei militari francesi rientra nell’ambito della task-force Jaguar. “Con questa iniziativa e con altre assieme ai nostri partner europei – aveva spiegato Macron nel suo tweet – rafforziamo la sicurezza marittima in una regione per noi strategica”.