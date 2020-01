Golf: American Express, Molinari e Mickelson ko

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Debutto 2020 sul green amaro per Francesco Molinari che, in California, rimedia la prima delusione di stagione. Nel The American Express, torneo del PGA Tour con formula pro-am, l’azzurro con un totale di 216 (par) non riesce a superare il taglio. Eliminazione e delusione per il piemontese, che la prossima settimana a Torrey Pines (San Diego) cercherà il riscatto immediato nel Farmers Insurance Open (23-26 gennaio). Dominio a stelle e strisce a La Quinta con i giocatori di casa assoluti protagonisti della rassegna. Fowler perde la vetta e scivola al 3/o posto (199, -17) a 4 colpi dai nuovi leader, i connazionali Andrew Landry e Scottie Scheffler, in testa con 195 (-21). Tra i big condividono la 9/a piazza (202, -14) l’inglese Paul Casey, lo svedese Alex Noren, il sudcoreano Sungjae Im e gli americani Brendon Todd (già due successi in stagione) e Tony Finau. Oltre a “Chicco” Molinari va ko anche Phil Mickelson. Ambasciatore del torneo, 2/o nel 2019 e campione nel 2002 e 2004, “Lefty” (213, -3) fallisce l’accesso al giro finale dove a contendersi un montepremi complessivo da 6.700.000 dollari saranno tutti giocatori americani. (ANSA).