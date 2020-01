(ANSA) – WENGEN (SVIZZERA), 19 GEN – Il francese Clement Noel in 50.72 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Wengen. Seguono Il norvegese Henrik Kristoffersen in 51.39 e l’austriaco Marco Schwarz in 51.45. Miglior azzurro, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, e’ il veterano Giuliano Razzoli, 11/o in 52.19 con una prova accorta e senza forzare sulla micidiale pista di Wengen. Poi ci sono Simon Maurberger 14/o in 52.30 , Alex Vinatzer al momento 21/o in 52.76 e Stefano Gross, piu’ indietro in 53.15 dopo aver forzato sbagliando pero’ molto. Si gareggia sulla famosa pista Maennlichen con molti dossi, cambi di pendenza e direzione e porte strette che spezzano il ritmo soprattutto sul ripidissimo muro centrale. Il tutto , con un fondo molto duro ma non ghiacciato. Seconda decisiva manche alle ore 13,15. (ANSA).