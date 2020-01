(ANSA) – TORREMAGGIORE (FOGGIA), 19 GEN – Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato trovato in mattinata in località Simeone, nelle campagne che circondano Torremaggiore, nel Foggiano. Il corpo era in un’auto completamente distrutta dalle fiamme. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio del 17 gennaio e che aveva piccoli precedenti penali. Sua moglie ne ha denunciato la scomparsa ieri ai Carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per cercare di stabilire se si tratti di un gesto estremo compiuti dall’uomo o di un omicidio.