(ANSA) – TEHERAN, 19 GEN – “La scatola nera dell’aereo ucraino erroneamente abbattuto dalle forze iraniane, si trova a Teheran e non abbiamo in programma di spedirla ad altri Paesi. Tenteremo di esaminarne i contenuti in Iran”. Lo ha detto un funzionario dell’aviazione civile iraniana. Parlando all’Irna, Hassan Rezaifar ha precisato che “in caso decidessimo di inviare la scatola nera all’estero le nostre opzioni sarebbero Ucraina o Francia, ma non è stata ancora presa una decisione in questo senso”.