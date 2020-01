(ANSA) – GENOVA, 19 GEN – “Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita ma soprattutto devo dire che Pau Lopez è stato decisivo in alcuni momenti con le sue parate e anche Spinazzola ha fatto una bellissima partita. Le assenze? Non è un momento facile ma in fondo per me è semplice perché questi sono i giocatori che ho a disposizione e dunque non devo pensare molto”. Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma. Nonostante il successo però di qualcosa alla fine non è soddisfatto: la posizione dei suoi giocatori al momento del gol di Pandev. “C’è stato un allineamento non giusto – ha detto-, non abbiamo controllato bene una situazione facile. Non possiamo prendere un gol così nel finale di tempo. In particolare dopo 45′ quasi perfetti. Oggi c’è stata qualità sia offensiva che difensiva ma ripeto non possiamo prendere gol così. L’allineamento tra Santon, Mancini e Smalling non è stato corretto, voglio rivederlo ma credo proprio che il problema sia stata la loro posizione”. (ANSA).