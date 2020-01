(ANSA) – ROMA, 20 GEN – La Polizia di Stato sta eseguendo in queste ore una serie di arresti e perquisizioni volte a smantellare una associazione dedita al riciclaggio di autovetture. Le attività di esecuzione di ordini di custodia cautelare in carcere e di perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria di Padova, dopo una lunga attività di indagine svolta dalla Polizia Stradale del Veneto con la cooperazione delle polizie di Spagna e Finlandia, stanno interessando le regioni del Veneto, della Lombardia, della Liguria e della Calabria. Si tratta di un traffico di auto che riguarda sia mezzi di particolare valore (Porsche, Maserati) ma anche veicoli di fascia media (smart, fiat 500, Renault). I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà oggi, 20 Gennaio, alle ore 10,30 presso la Questura di Padova.